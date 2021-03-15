أسوان يقرر خوض مباريات الدور الثاني على ملعبه

قرر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة أحمد سليمان إقامة مباريات الدور الثاني لفريق الكرة باستاد أسوان.

وعقد مجلس إدارة أسوان برئاسة أحمد سليمان اجتماع مشترك مع لجنة الكرة.

وأسفر الاجتماع عن القرارات الآتية:

- إقامة مباريات الدور الثانى لفريق الكرة الأول بإستاد أسوان بداية من مباراة إنبى بالجولة 18 والمقرر إقامتها 6 إبريل باستاد أسوان.

- إخطار لجنة المسابقات بإتحاد الكرة لإقامة مباريات الدور الثانى رسميا بإستاد أسوان لإخطار الجهات الأمنية وترتيبات تقنية الفيديو.

- تقرر إقامة معسكر مغلق لفريق الكرة خلال فترة التوقف الحالية بالإسكندرية يبدأ من يوم 22 مارس حتى 29 مارس الجارى.

- يبدأ الفريق معسكرا مغلقا بأسوان أول إبريل.

- اتخاذ كل الترتيبات المناسبة لإقامة الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين وتجهيز ملعب التدريب والمباريات.

- متابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية والطبية للفريق طبقا لبروتوكول اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

- حضور مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة النادى ورئيس لجنة الكرة ممثلا لنادى أسوان إجتماع الأندية واتحاد الكرة يوم الأربعاء المقبل لعرض وجهة نظر نادى أسوان فيما يخص مواعيد المباريات خلال الدور الثانى.