كرة سلة - الأهلي يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام الاتحاد في ختام الدور الأول

الإثنين، 15 مارس 2021 - 22:54

كتب : محمد سمير

الأهلي - الاتحاد - كرة سلة - إيهاب أمين

تعرض فريق رجال سلة الأهلي لخسارة جديدة في المرحلة الترتيبية من دوري السوبر أمام الاتحاد السكندري في ختام الدور الأول على صالة الأهلي.

ونجح الاتحاد في التغلب على الأهلي بنتيجة 74-71 في مباراة لم تحسم إلا في الدقيقة الأخيرة.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن الزمالك والجزيرة صاحبي المركزين الأول والثاني.

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أما الأهلي فواصل نزيف النقاط بالخسارة الخامسة من سبع مباريات ووصل رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس.

يتنافس 8 أندية بنظام الدوري ذهابا وإيابا من أجل ترتيب الفرق قبل انطلاق ربع النهائي من دوري السوبر بنظام خروج المغلوب.

ينطلق الدور الثاني يوم الجمعة وتنتهي المرحلة الترتيبية في التاسع من أبريل المقبل.

ويلعب بعد ذلك المتصدر أمام صاحب المركز الثامن، بينما الوصيف يواجه صاحب المركز السابع، والثالث ينافس سادس الترتيب وأخيرا يلعب صاحب المركز الرابع أمام خامس الترتيب.

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