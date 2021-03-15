الصباح التركية: سرقة جواز سفر ومحفظة مصطفى محمد

تعرّض مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي، لعملية سرقة في مدينة إسطنبول اليوم الإثنين.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وذكرت جريدة "الصباح" التركية أن مصطفى محمد كان يتسوق في مركز إستيني بارك التجاري بإسطنبول اليوم الإثنين عندما حدثت السرقة.

وفقد مصطفى محمد في السرقة حقيبته التي تحتوي على جواز سفره، بالإضافة إلى محفظته.

ورصدت كاميرات المراقبة في مركز التسوق لحظة السرقة، لكن مقتنياته لا تزال مفقودة حتى اللحظة.

ومن المفترض أن يسافر مصطفى من تركيا إلى مصر خلال أسبوع للانضمام إلى معسكر الفراعنة في التوقف الدولي المقبل، وهي أزمة جديدة تواجه المنتخب المصري بسبب فقدان جواز سفره.

وشارك مصطفى محمد في انتصار جالاتاسراي على قيصري سبور مساء السبت في الدوري التركي وخرج في الشوط الثاني دون أن يسجل.

وسجل مصطفى محمد انطلاقة نارية مع زعيم تركيا بتسجيل 6 أهداف في 8 مباريات شارك بها.

ويعد مصطفى من بين 6 محترفين اختارهم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر للانضمام إلى معسكر مارس.

وكان أحمد حسن كوكا قد غادر مباراة أولمبياكوس أمام لاريسا مساء أمس الأحد بعد إصابته في الشوط الأول.