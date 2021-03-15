قائمة ريال مدريد – عودة مارسيلو.. وغياب هازارد وكاسيميرو أمام أتالانتا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة الفريق لمواجهة أتالانتا مساء الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتصر ريال مدريد ذهابا في بيرجامو بهدف دون رد، ويكفيه الفوز او التعادل للعبور إلى الدور المقبل.

وشهدت القائمة عودة مارسيلو بعد غيابه عن مباراة إلتشي الماضية للإصابة.

فيما يبتعد إدين هازارد الذي تجددت إصابته، كما يغيب كاسيميرو الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويتواصل ابتعاد داني كارباخال وألفارو أودريوزولا وماريانو دياز للإصابة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور – رودريجو – هوجو دورو