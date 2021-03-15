تشابي يدعم لابورتا: أفضل رئيس حظيت به في برشلونة

الإثنين، 15 مارس 2021 - 21:52

كتب : FilGoal

تشابي - لابورتا

وجّه تشابي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، دعما بالغا لـ جوان لابورتا الفائز مؤخرا بمقعد رئيس نادي برشلونة.

وصرّح تشابي: "لابورتا هو أفضل رئيس حظيت به في برشلونة".

وأضاف عبر بي إن سبورتس: "إنه صديق مميز، أعرفه جيدا، سيقوم بالأفضل للنادي، إنه رئيس مميز".

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وأكمل: "معه سيعود برشلونة، أنا متأكد من ذلك، النادي سيتقدّم على مستوى النتائج واقتصاديًا كذلك".

وواصل: "هناك العديد من الأمور ليعمل عليها لابورتا وهو قادر على حلها جميعا".

وأتم: "نحن على تواصل، أنا سعيد للغاية لأجله".

وكان اسم تشابي قد ارتبط بالمرشح فيكتور فونت الذي كان يستهدف استقدامه لتدريب برشلونة.

وكان تشابي أحد أهم أضلاع الجيل الذهبي لبرشلونة الذي حصد السداسية التاريخية عام 2009 خلال الولاية الأولى لـ لابورتا.

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