انتهت في إسبانيا - برشلونة (4) (1) ويسكا.. فوز ثمين وسهل

يستقبل برشلونة نظيره ويسكا في ملعب كامب نو بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنــــا

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نهاية المباراة

ق.90 جوووووووووووووول ميسي يسجل الهدف الرابع بتسديدة رائعة بباطن القدم

ق.85 دخول مارتن برايثوايت وريكي بويج بدلا من ديمبيلي وبيدري

ق.82 تسديدة يمينية من رافا مير تمر بجوار القائم البعيد لـ تير شتيجن

ق.71 ليو ميسي يراوغ الحارس بعد تمريرة رائعة من بيدري لكن تسديدته من زاوية صعبة تمر أعلى العارضة

ق.67 دخول إلايش موريبا وفرانسيسكو ترينكاو بدلا من ديست وجريزمان

ق.63 دخول أراوخو بدلا من دي يونج

ق.57 فرصة الموسمّ! رافا مير يهدر أمام الشباك الفارغة ويسدد بالصدر أعلى العارضة!

ق.53 جووووووووول أوسكار مينجيزا يسجل الهدف الثالث بضربة رأسية بعد عرضية ميسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+48 جوووووووووول رافا مير يقلص الفارق من ركلة جزاء

ق.+46 ركلة جزاء لـ برشلونة بعد مخالفة في حق رافا مير ارتكبها تير شتيجن

ق.42 العارضة تحرم برشلونة من هدف ثالث بعد تسديدة دي يونج التي استقبلها من جوردي ألبا

ق.35 جوووووووووووول جريزمان أكثر روعة بتسديدة يسارية غير عادية

ق.33 تسديدة جوردي ألبا ترتد من القائم

ق.26 تير شتيجن ينقذ برشلونة ويتصدى لتسديدة بابلو مافيو الأرضية بعد كعب رائع من رافا مير

ق.16 ميسي يراوغ ويسدد بيمينه لكن الكرة تمر أعلى العارضة

ق.13 جوووووووووول راااااااائع من ميسي بتسديدة يسارية اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك

ق.10 تسديدة يسارية من ديست يتصدى لها ألفارو فيرنانديز

ق.3 تهديد أول من ويسكا بواسطة رافا مير الذي سدد كرة أرضية تعامل معها تير شتيجن بنجاح

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل