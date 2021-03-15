اسكواش - تأهل ثلاثي مصري لربع نهائي بلاك بول.. واستبعاد نوران جوهر لاختراق الفقاعة

تأهلت ثلاث لاعبات مصريات إلى ربع نهائي بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش المقامة في مصر.

وتقام بطولة بلاك بول في مصر حتى 18 مارس لمنافسات السيدات بمجموع جوائز 175 ألف دولار.

وأعلن الاتحاد الدولي للاسكواش استبعاد نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا بسبب اختراق الفقاعة الطبية.

وتأهلت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بعد الفوز على البلجيكية تيني جيليس بثلاثة أشواط دون رد.

بينما تأهلت هانيا الحمامي بعد الفوز على الهندية جوشنا شينابا بنفس النتيجة.

وتخطت سلمى هاني عقبة زميلتها روان العربي بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ولم تقام مواجهة نوران جوهر والأمريكية أوليفيا كلين بعد استبعاد نوران من الاتحاد الدولي نتيجة اختراق الفقاعة الطبية للاعبات.

وتقام مباريات ربع النهائي غدا الثلاثاء:

هانيا الحمامي × النيوزلاندية جويل كينج

الفرنسية كاميل سيرم × الأمريكية أماندا صبحي

نور الشربيني × الإنجليزية سارة جان بيري

سلمى هاني × الأمريكية أوليفيا كلين