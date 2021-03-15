تشكيل برشلونة – دون تغيير عن موقعة باريس.. وأراوخو يعود للدكة

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ويسكا في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ولم يشهد تشكيل برشلونة أي تغيير عن الأسماء التي تعادلت أمام باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء قبل أيام.

وغير واضح حتى اللحظة ما إذا كان فرينكي دي يونج سيلعب كثالث في قلب الدفاع أم سيعود لشغل مركزه الطبيعي في خط الوسط.

وعاد المدافع رونالد أراوخو للقائمة لكنه يتواجد على دكة البدلاء.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – أوسكار مينجيزا – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: نيتو – أرناو تيناس – رونالد أراوخو – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو – إلايش موريبا – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – ماتيوش فيرنانديش – فرانسيسكو ترينكاو – مارتن برايثوايت

تشكيل ويسكا:

حراسة المرمى: ألفارو فيرنانديز

الدفاع: خورخي بوليدو – ديمتريس سيوفاس – بابلو إنسوا

الوسط: بابلو مافيو – دافيد فيريرو – إدريسا دومبيا – ميكيل ريكو – خابي جالان

الهجوم: رافا مير – داني إسكريتشي