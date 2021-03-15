عماد سليمان لـ في الجول: مكافأة 10 آلاف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على الطلائع

الإثنين، 15 مارس 2021 - 21:14

كتب : ياسر الشريف

صورة جماعية لفريق الإسماعيلي

رصد عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي مكافأة مالية للاعبي فريقه في حالة الفوز على طلائع الجيش.

ويلعب الإسماعيلي ضد طلائع الجيش غدا الثلاثاء، في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "اللجنة الفنية في الإسماعيلي عادت للعمل بشكل طبيعي".

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وأضاف "اجتمعنا مع اللاعبين وطلبنا منهم زيادة التركيز والحماس بهدف العودة لاستقرار النتائج وخروج الفريق من الوضع الصعب المتواجد به حاليا".

وواصل "وضعنا لائحة خاصة بالمباراتين المقبلتين وقررنا صرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على طلائع الجيش".

وأكمل "سوف يتم مضاعفة المبلغ في حال الفوز على سيراميكا كليوباترا".

وأتم تصريحاته "اتفقنا مع اللاعبين على ضرورة خوض المباريات بروح مواجهات الكؤوس سعيا لتحقيق الفوز في كل لقاء حتى نخرج من وضعنا الحالي".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

الإسماعيلي عماد سليمان الدوري المصري
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