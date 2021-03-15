كرة سلة - الزمالك يلحق بـ الجزيرة الهزيمة الأولى وينتزع صدارة الدوري

الإثنين، 15 مارس 2021 - 20:18

كتب : محمد سمير

الزمالك - كرة سلة

اختتم الزمالك الدور الأول من المرحلة الترتيبية بتحقيق الفوز على الجزيرة 79-70 لينتزع صدارة جدول الترتيب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة متساويا مع الجزيرة ولكن الأفضلية للأبيض بسبب المواجهات المباشرة.

ولم يخسر الزمالك في الدور الأول سوى مباراة واحدة أمام الأهلي، بينما الجزيرة خسر مباراته الأولى في تلك المرحلة.

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ويتنافس 8 أندية بنظام الدوري ذهابا وإيابا من أجل ترتيب الفرق قبل انطلاق ربع النهائي من دوري السوبر بنظام خروج المغلوب.

وسيطر الزمالك على النتيجة منذ بداية اللقاء وحاول الجزيرة تقليص الفارق ونجح في ذلك أكثر من مرة لكن سرعان ما يعود الزمالك مرة أخرى للتقدم.

ويتصدر الزمالك بغض النظر عن نتيجة مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في ختام مباريات الدور الأول.

وينطلق الدور الثاني يوم الجمعة وتنتهي المرحلة الترتيبية في التاسع من أبريل المقبل.

ويلعب بعد ذلك المتصدر أمام صاحب المركز الثامن، بينما الوصيف يواجه صاحب المركز السابع، والثالث ينافس سادس الترتيب وأخيرا يلعب صاحب المركز الرابع أمام خامس الترتيب.

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