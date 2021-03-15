الدرجة الثانية - إيقاف 5 لاعبين.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات مواجهة الشرقية للدخان والفيوم

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبات بالإيقاف وغرامات بعد أحداث مواجهة الشرقية للدخان والفيوم في القسم الثاني.

وجاءت العقوبات كالآتي:

إيقاف 8 مباريات لكل من:

- إسلام عماد إبراهيم - جابر محمدي - أيمن محمد محمود - حسين خالد عبد الفتاح (لاعبو الفيوم)

- أحمد إسماعيل تمساح (لاعب الشرقية للدخان)

إيقاف 4 مباريات لكل من:

- علاء إبراهيم (مدرب الشرقية للدخان)

- وليد عبد الهادي (المشرف العام للفيوم)

- أحمد بكري (المدير الفني للفيوم) وغرامة ألف جنيه لطرده بسبب سلوكه غير الرياضي وغرامة 5 آلاف جنيه على النادي بسبب نزول الملعب.

- قررت إدارة المسابقات نقل مباراتين للشرقية للدخان خارج ملعبه وغرامة 5 آلاف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري أرض الملعب دون إذن.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أحال أحداث المباراة إلى لجنة الانضباط للنظر فيها ومعاقبة المسؤولين عنها.