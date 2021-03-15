الدرجة الثانية - إيقاف 5 لاعبين.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات مواجهة الشرقية للدخان والفيوم

الإثنين، 15 مارس 2021 - 19:33

كتب : أحمد الخولي

اشتباكات الفيوم والشرقية للدخان

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبات بالإيقاف وغرامات بعد أحداث مواجهة الشرقية للدخان والفيوم في القسم الثاني.

وجاءت العقوبات كالآتي:

إيقاف 8 مباريات لكل من:

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- إسلام عماد إبراهيم - جابر محمدي - أيمن محمد محمود - حسين خالد عبد الفتاح (لاعبو الفيوم)

- أحمد إسماعيل تمساح (لاعب الشرقية للدخان)

إيقاف 4 مباريات لكل من:

- علاء إبراهيم (مدرب الشرقية للدخان)

- وليد عبد الهادي (المشرف العام للفيوم)

- أحمد بكري (المدير الفني للفيوم) وغرامة ألف جنيه لطرده بسبب سلوكه غير الرياضي وغرامة 5 آلاف جنيه على النادي بسبب نزول الملعب.

- قررت إدارة المسابقات نقل مباراتين للشرقية للدخان خارج ملعبه وغرامة 5 آلاف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري أرض الملعب دون إذن.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أحال أحداث المباراة إلى لجنة الانضباط للنظر فيها ومعاقبة المسؤولين عنها.

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