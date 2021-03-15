لجنة شؤون اللاعبين تقر بأحقية أيمن حافظ في الحصول على مستحقاته المتأخرة من الزمالك

أقرت إدارة شؤون اللاعبين التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بأحقية أيمن حافظ المدير الإداري السابق للزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وأوضح بيان اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الإثنين أن حافظ لديه مستحقات في الفترة من شهر يوليو 2020 حتى شهر ديسمبر من العام نفسه وذلك بعد الشكوى المقدمة منه ضد النادي.

ولكن لم يكشف بيان اتحاد الكرة عن قيمة تلك المستحقات.

من جانب آخر اختتم الزمالك استعداداته لملاقاة الترجي التونسي غدا الثلاثاء في استاد القاهرة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

ويتصدر الترجي المجموعة بسبع نقاط يليه مولودية الجزائر بخمس نقاط ثم الزمالك بنقطتين وأخيرا تونجيث بنقطة واحدة.