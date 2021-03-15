مؤتمر جوارديولا: لا يوجد خلافات مع ستيرلينج.. ولا أتفق مع تصريحات زينتشينكو

نفى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وجود خلافات مع رحيم ستيرلينج لاعب فريقه.

رحيم ستيرلينج النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا: "بالطبع رحيم سافر مع الفريق إلى بودابيست من أجل المباراة".

وأضاف "رحيم وكل اللاعبين يتدربون ويتفاعلون معا بشكل جيد جدا، ومن لا يشارك لا أتوقع أنه يكون سعيدا وهذا أمر طبيعي ويحدث من إنشاء كرة القدم".

وأضاف "رحيم لاعب مهم جدا للفريق ولنا جميعا".

وشدد "جميع اللاعبين يحترمون قراراتي وبالطبع ينفذوها ولم أجد في مسيرتي المهنية منذ 14 عاما كمدرب أحد اللاعبين كان سعيدا عندما لا يشارك، لكنهم يتصرفون بشكل جيد حقا".

وأشار "ليس من الضروري أن ينفي ستيرلينج الشائعات التي تشير إلى وجود خلافات بيني وبينه".

وكتب ستيرلينج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بعض الشائعات المجنونة تتحدث عني وهذا خطأ تماما".

وواصل جوارديولا "إنه لا يحتاج إلى توضيح ذلك. لم يحدث شيء وهذا كل شيء".

وأكمل "في بعض الأحيان ذهبنا إلى لندن لمواجهة تشيلسي بـ14 لاعبا فقط والباقي من أكاديمية الفريق، ولكن الآن نملك 20 لاعبا متاحا وجميعهم حققوا نجاحا مذهلا، ولذلك سيظل من غير العدل دائما عدم مشاركة أحدهم".

من جانبه رد أولكاسندر زينتشينكو الظهير الأيسر للفريق على سؤال هل بإمكان مانشستر سيتي تحقيق 4 بطولات في الموسم الحالي قائلا: "بالطبع كل شيء ممكن لدينا فريق لا يصدق ونمتلك أفضل اللاعبين في العالم، فلماذا لا نفعل ذلك".

لكن جوارديولا رد معترضا على تصريحات زينتشينكو قائلا: "إذا سألتني إذا كنت أتفق معه فسأقول لا. لا تماما".

وأتم تصريحاته "أنا أكبر من زينتشينكو ولدي خبرة أكثر منه ولا أتفق معه، الفوز بأربعة ألقاب لم يحدث من قبل وأعتقد أنه لن يحدث أبدا، نحن نفكر فقط في مواجهة مونشنجلادباخ ثم مباراة الدوري ثم الاستراحة الدولية".

وفاز مانشستر سيتي على بوروسيا مونشنجلادباخ في مباراة الذهاب بثنائية دون رد. في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.