الزمالك ينفي في بيان رسمي وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي

نفت اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز ما يتم تداوله بوجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك.

وجاء البيان كالآتي:

"تؤكد اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك خلال هذه الفترة غير صحيح".

وتابع "هذا المبلغ هو قيمة إيرادات وردت للنادي خلال الفترة الماضية، ومنذ تسليم اللجنة المسؤولية وتم إنفاقها على رواتب الموظفين والعمال وتجديد عقود اللاعبين وصرف جزء كبير من المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة الأول وباقي اللعبات بالنادي".

"ويأتي ذلك بالإضافة إلى تسيير كل أمور النادي اليومية".

وأوضح البيان "لا يوجد في حسابات النادي بالبنوك حاليا سوى مبلغ لا يتجاوز المليون جنيه، وذلك بعد رفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك".

"تهيب اللجنة بجميع وسائل الإعلام بالحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة والحقيقية الخاصة بالزمالك من خلال القنوات الرسمية بالنادي".