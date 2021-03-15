إلى المركز الرابع.. "ركبة" روماريو تنصر الاتحاد على البنك الأهلي

الإثنين، 15 مارس 2021 - 19:00

كتب : FilGoal

روماريو ويليامز - الاتحاد السكندري - مصر للمقاصة

فاز الاتحاد السكندري على منافسه البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين.

وحل الاتحاد ضيفا على البنك الأهلي في ملعب المقاولون العرب لملاقاته في الجولة 16 من الدوري المصري.

سجل هدف المباراة الوحيد روماريو ويليامز بركبته بعد متابعته كرة عرضية قادمة من ركلة حرة في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

أخبار متعلقة
مؤتمر الخنيسي: ما فعله معين الشعباني قبل لقاء الزمالك كان جيدا مران خفيف لبيراميدز في تنزانيا استعدادا للقاء نامونجو مران الأهلي – طاهر والسولية يشاركان.. ومحاضرة أخيرة من موسيماني

وشهدت المباراة تسجيل الاتحاد هدفا كذلك عن طريق داميان لوي في الدقيقة 56 لكن تقنية الفيديو أكدت وجود لاعب زعيم الثغر في موقف تسلل.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة إذ توقف اللعب كثيرا بسبب سقوط اللاعبين وانحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات اللقاء.

وخلال الثلاث مباريات الأخيرة حصد الاتحاد سبع نقاط بعدما فاز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي وتعادل مع غزل المحلة.

فيما حصد البنك الأهلي في الثلاث مباريات الأخيرة له أربع نقاط بالفوز على أسوان والتعادل مع المحلة قبل الهزيمة ضد الاتحاد.

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد السكندري إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بفارق الأهداف عن بيراميدز الثالث وللأخير لقاء أقل كذلك.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 14 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

الاتحاد السكندري البنك الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
لجنة شؤون اللاعبين تقر بأحقية أيمن حافظ في الحصول على مستحقاته المتأخرة من الزمالك 6 دقيقة | مصر
مؤتمر جوارديولا: لا يوجد خلافات مع ستيرلينج.. ولا أتفق مع تصريحات زينتشينكو 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك ينفي في بيان رسمي وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي 17 دقيقة | الدوري المصري
إلى المركز الرابع.. "ركبة" روماريو تنصر الاتحاد على البنك الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الزمالك يتخطى الاتحاد.. والأهلي يلاحقه بالفوز على طلائع الجيش 47 دقيقة | رياضات أخرى
مران خفيف لبيراميدز في تنزانيا استعدادا للقاء نامونجو 55 دقيقة | الكونفدرالية
مران الأهلي – طاهر والسولية يشاركان.. ومحاضرة أخيرة من موسيماني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر الخنيسي: ما فعله معين الشعباني قبل لقاء الزمالك كان جيدا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك