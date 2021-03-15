إلى المركز الرابع.. "ركبة" روماريو تنصر الاتحاد على البنك الأهلي

فاز الاتحاد السكندري على منافسه البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين.

وحل الاتحاد ضيفا على البنك الأهلي في ملعب المقاولون العرب لملاقاته في الجولة 16 من الدوري المصري.

سجل هدف المباراة الوحيد روماريو ويليامز بركبته بعد متابعته كرة عرضية قادمة من ركلة حرة في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة تسجيل الاتحاد هدفا كذلك عن طريق داميان لوي في الدقيقة 56 لكن تقنية الفيديو أكدت وجود لاعب زعيم الثغر في موقف تسلل.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة إذ توقف اللعب كثيرا بسبب سقوط اللاعبين وانحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات اللقاء.

وخلال الثلاث مباريات الأخيرة حصد الاتحاد سبع نقاط بعدما فاز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي وتعادل مع غزل المحلة.

فيما حصد البنك الأهلي في الثلاث مباريات الأخيرة له أربع نقاط بالفوز على أسوان والتعادل مع المحلة قبل الهزيمة ضد الاتحاد.

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد السكندري إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بفارق الأهداف عن بيراميدز الثالث وللأخير لقاء أقل كذلك.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 14 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.