كرة طائرة - الزمالك يتخطى الاتحاد.. والأهلي يلاحقه بالفوز على طلائع الجيش

حافظ الزمالك على صدارة الدوري المصري لكرة الطائرة بعد ختام الجولة التاسعة من المسابقة.

ونجح الزمالك في تخطي عقبة الاتحاد السكندري بالفوز عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد على صالة الزمالك.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي:

25-14 الزمالك

26-24 الاتحاد السكندري

25-14 الزمالك

26-24 الزمالك

أما الأهلي فنجح في تحقيق فوز سهل على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت على صالة الأهلي.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي:

25-16 الأهلي

25-14 الأهلي

28-26 طلائع الجيش

25-16 الأهلي

وتعرض عبد الله عبد السلام قائد فريق الأهلي للإصابة خلال الشوط الثالث بعد الاصطدام بزميله محمد عادل ولم يستكمل اللقاء

ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة عقب مرور 9 جولات، أما الأهلي فيلاحقه في المركز الثاني برصيد 22 نقطة ولديه مباراة مؤجلة بعد غد الأربعاء أمام الترسانة.

يذكر أن نظام دوري كرة الطائرة يمنح اللقب لصاحب عدد الانتصارات الأكثر في المسابقة، ثم لصاحب النقاط الأكثر إذا تعادل فريقان في عدد الانتصارات.

وتقام مباريات الجولة العاشرة يوم الجمعة المقبل، إذ يستضيف القناة فريق الأهلي بينما يحل الزمالك ضيفا على طلائع الجيش.

وتقام المرحلة الختامية من الدوري المصري بمشاركة 12 فريقا بنظام الدوري ذهابا وإيابا أي من 22 جولة.

تختتم منافسات الدور الأول بنهاية الشهر الجاري قبل أن تتوقف المسابقة لحين انتهاء دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته في مصر.