البدري: نتابع كل لاعبي الدوري خلال هذه المرحلة الهامة لمنتخب مصر

الإثنين، 15 مارس 2021 - 17:46

كتب : FilGoal

حسام البدري - مصر

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أنه وأعضاء جهازه الفني يتابعون كل اللاعبين للاستعداد لهذه المرحلة الهامة التي تأتي في مشوار تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال البدري: "الجهاز الفني ينظر إلى تخطي هذه المرحلة بغض النظر عن الصعوبات الموجودة قبل هذا التجمع من حالات إجهاد عامة لكل اللاعبين نتيجة ضغط المباريات وتلاحم المواسم وانتشار فيروس كورونا".

وأضاف "أؤكد على ثقتي الكاملة في المجموعة التي ستقع عليها الاختيار لتحقيق أهداف المنتخب من خلال تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة كينيا والتي أكد على صعوبتها في ظل رغبة الخصم على استغلال فرصة المتاحة للتأهل وهو ما ظهر في شكل استعداداتهم الأخيرة".

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وأكمل "الفرصة متاحة لجميع اللاعبين وباب المنتخب مفتوح أمامهم".

وأتم تصريحاته موجها رسالة خاصة أن خروج أي لاعب من الحسابات خلال هذه الفترة لا تعني الخروج من تفكير الجهاز الفني موضحا أن كل مرحلة لها أهدافها الخاصة وحساباته الفنية المختلفة.

ومن المنتظر، أن يعلن الجهاز الفني أسماء القائمة المحلية عقب انتهاء مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية والتأكد من سلامة كل العناصر المرشحة للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتصدر منتخب مصر جدول الترتيب للمجموعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر في المركز الثاني وفارق 5 نقاط عن كينيا صاحب المركز الثالث، ويتذيل منتخب توجو المجموعة برصيد نقطة.

وأعلن الجهاز الفني في وقت سابق، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر المقبل، والذي يواجه فيه منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتقدم القائمة محمد صلاح نجم ليفربول، الذي قد يخوض مواجهته الأولى تحت قيادة البدري.

منتخب مصر حسام البدري
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