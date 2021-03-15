اسكواش - بعد التوقيع لـ زد.. نور الشربيني: أتطلع لتعزيز صدارة التصنيف العالمي وتحقيق أحلامي

أعلن نادي زد توقيع عقد رعاية مع نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا لتصنيف سيدات الاسكواش.

وتشارك نور الشربيني للمرة الأولى بقميص زد خلال بطولة بلاك بول المقامة حالية وحتى 18 من مارس الجاري بمجموع جوائز 175 ألف دولار.

وأعربت نور الشربيني عن سعادتها بتوقيع عقد الرعاية مع نادي زد الذي يمتلك رؤية رياضية متميزة ستساعدها على تحقيق أحلامها وتطلعها لبداية مشوارها في عام 2021.

وتحافظ نور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي للشهر الخامس على التوالي حتى الآن.

بينما قال هيثم عبد العظيم عضو مجلس إدارة زد للاستثمار الرياضي: "زد دائما يبحث عن الكوادر الرياضية في كل رياضة التي يهتم بها ويدعمها من أجل النهوض بالملف الرياضي في مصر".

وكشف "كانت رياضة الاسكواش على رأس أولوياتنا لذلك سعينا للحصول على توقيع عقد رعاية مع نور الشربيني التي تعد واحدة من أيقونات مصر في رياضة السيدات".

وكان نادي زد قد أعلن عن افتتاح أكاديمية اسكواش في مطلع العام الجاري من أجل اكتشاف المواهب الجديدة وتنميتها.

ويقود عمر عبد العزيز أكاديمية زد للاسكواش وسبق له تدريب كريم عبد الجواد ونوران جوهر وتولى منصب المدير العام للمنتخب الوطني للناشئين.