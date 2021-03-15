انتهت في الدوري – البنك الأهلي (0) - (1) الاتحاد.. انتصار صعب لزعيم الثغر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي البنك الأهلي والاتحاد السكندري التي تقام في الجولة 16 من الدوري.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

ق76: جوووول أول في اللقاء عن طريق روماريو ويليامز.

ق57: إلغاء الهدف بداعي التسلل عقب تأكيد الحكام في تقنية الفيديو أن داميان لوي كان في موقف تسلل.

ق56: جوووول داميان لوي يسجل الهدف الأول للاتحاد بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعدما تابع رأسيته المرتدة من تصدي حارس البنك الأهلي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: التعادل السلبي مازال مستمرا.

ق20: مازال التعادل السلبي مستمرا حتى الآن وسط غياب الفرص الخطيرة.

انطلاق المباراة.