البدري يعلن أسماء المنتخب بعد مواجهات الأندية الإفريقية

الإثنين، 15 مارس 2021 - 16:10

كتب : أحمد الخولي

حسام البدري - مصر

وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، الرتوش الأخيرة لاحتياجات المنتخب واستعراض الأسماء المطروحة لاختيار أفضل توليفة لمعسكر الفراعنة المقبل، في اجتماع الجهاز اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة.

ومن المنتظر، أن يعلن الجهاز الفني أسماء القائمة المحلية عقب انتهاء مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية والتأكد من سلامة كل العناصر المرشحة للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني علي خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفر البعثة إلى كينيا يوم 23 من الشهر نفسه وخوض مران وحيد في العاصمة نيروبي.

أخبار متعلقة
البدري معلقا على أزمة كهربا: لا أستطيع ضمه للمنتخب البدري يعقد اجتماعا في اتحاد الكرة.. وموعد انضمام المحترفين لمعسكر المنتخب بركات: البدري لم يحسم قائمة المنتخب.. الجهاز الفني مازال في مرحلة المتابعة

وأعلن الجهاز الفني في وقت سابق، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر المقبل، والذي يواجه فيه منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتقدم القائمة محمد صلاح نجم ليفربول، الذي قد يخوض مواجهته الأولى تحت قيادة البدري.

ويستمر كذلك كل من محمد النني لاعب وسط أرسنال، أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا، وأحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، ضمن قائمة البدري.

ويعد ذلك نفس السداسي المحترف الذي انضم لمعسكر منتخب مصر في نوفمبر الماضي لمباراتي توجو، دون أي تغيير.

وبالتالي، يستمر استبعاد أمثال أحمد المحمدي ظهير أستون فيلا، وعمرو وردة جناح باوك، من قائمة البدري.

ويتصدر منتخب مصر جدول الترتيب للمجموعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر في المركز الثاني وفارق 5 نقاط عن كينيا صاحب المركز الثالث، ويتذيل منتخب توجو المجموعة برصيد نقطة.

مصر منتخب مصر حسام البدري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر أحمد عيد: لم نتأثر برحيل باتشيكو.. سنكون في الموعد ضد الترجي 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
اسكواش - بعد التوقيع لـ زد.. نور الشربيني: أتطلع لتعزيز صدارة التصنيف العالمي وتحقيق أحلامي 9 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر كارتيرون: كان يمكنني العودة عقب مواجهة الترجي.. ولم أجد اللاعبين في أفضل حالة بدنية 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الدوري – البنك الأهلي (0) - (0) الاتحاد.. محاولات متبادلة 29 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: أملك 20 لاعبا رائعا هم السبب فيما وصل إليه سيتي الآن 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يحتج لدى كاف على حضور جمهور فيتا كلوب لمباراة الفريقين 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تحدي الأهلي في إفريقيا - عبد الفضيل لـ في الجول: مهمة صعبة أمام فيتا وعنق زجاجة فاصل 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تحدي الزمالك في إفريقيا - طارق السيد لـ في الجول: هذا هو الفارق بين باتشيكو وكارتيرون 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك