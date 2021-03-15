البدري يعلن أسماء المنتخب بعد مواجهات الأندية الإفريقية

وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، الرتوش الأخيرة لاحتياجات المنتخب واستعراض الأسماء المطروحة لاختيار أفضل توليفة لمعسكر الفراعنة المقبل، في اجتماع الجهاز اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة.

ومن المنتظر، أن يعلن الجهاز الفني أسماء القائمة المحلية عقب انتهاء مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية والتأكد من سلامة كل العناصر المرشحة للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني علي خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفر البعثة إلى كينيا يوم 23 من الشهر نفسه وخوض مران وحيد في العاصمة نيروبي.

وأعلن الجهاز الفني في وقت سابق، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر المقبل، والذي يواجه فيه منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتقدم القائمة محمد صلاح نجم ليفربول، الذي قد يخوض مواجهته الأولى تحت قيادة البدري.

ويستمر كذلك كل من محمد النني لاعب وسط أرسنال، أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا، وأحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، ضمن قائمة البدري.

ويعد ذلك نفس السداسي المحترف الذي انضم لمعسكر منتخب مصر في نوفمبر الماضي لمباراتي توجو، دون أي تغيير.

وبالتالي، يستمر استبعاد أمثال أحمد المحمدي ظهير أستون فيلا، وعمرو وردة جناح باوك، من قائمة البدري.

ويتصدر منتخب مصر جدول الترتيب للمجموعة برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر في المركز الثاني وفارق 5 نقاط عن كينيا صاحب المركز الثالث، ويتذيل منتخب توجو المجموعة برصيد نقطة.