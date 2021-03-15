ماركا: ريال مدريد يفضل المواهب الشابة عن عودة رونالدو

يبدو أن عرض خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو على ريال مدريد لم يهز شعرة في رأس فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها أن ريال مدريد يقدر العرض الذي قدمه مينديز على النادي الملكي بعودة رونالدو إلى الفريق.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يقدر رونالدو وما قدمه الهداف التاريخي للفريق، ولكن سياسة النادي ستظل ضم وتطوير اللاعبين الشباب وليس إعادة التعاقد مع نجوم الماضي.

وأبرزت الصحيفة المدريدية البارزة أيضا تمسك يوفنتوس بنجمه صاحب الـ35 عاما.

وكان فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس قال: "شائعات رحيل رونالدو تجعلني أضحك."

وتابع "رونالدو سجل 41 هدفا في 38 مباراة في عام 2020، إنه أفضل هداف في الدوري الإيطالي وفاز بخمس كرات ذهبية".

ثم أضاف "إنه لشرف لنا أن يكون كريستيانو رونالدو في يوفنتوس. نحن نستمتع بوجوده. هل هو جزء من مستقبلنا؟ إنه يمثله بالتأكيد."

زيدان يفتح الباب

في المقابل، فتح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الباب أمام عودة رونالدو إلى الفريق مرة أخرى، لكنه أشار إلى أن احترام تواجده مع يوفنتوس واجب كذلك.

صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" وجه سؤال إلى زيدان خلال المؤتمر الصحفي حول إمكانية عودة رونالدو.

ليرد زين الدين زيدان وفقا لشبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإيطالية: "شائعات عودة رونالدو إلى ريال مدريد حقيقية؟ نعم، قد تكون".

وواصل "نعرف رونالدو لكنه لاعب ليوفنتوس الآن ويجب أن نحترم هذا، إنه يلعب لناد آخر، الآن سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأتم "كنت محظوظا كفاية لأن أدربه وهو لاعب مثير للإعجاب، حاليا يساعد يوفنتوس".

رونالدو انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو قادما من ريال مدريد.

ومنذ ذلك الحين سجل البرتغالي 92 هدفا في 121 مباراة بجميع المسابقات وتُوج بـ 4 ألقاب.

الموسم الحالي سجل رونالدو 23 هدفا في 23 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

وكان النجم البرتغالي ساهم في فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرتين وكأس السوبر المحلية مرتين، كما فاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات والسوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية 3 مرات.