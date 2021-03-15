اتحاد الكرة: تغريم ناد بالدرجة الرابعة بسبب طلبه احتساب الفوز له في مباراة شهدت حالة وفاة

الإثنين، 15 مارس 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

اللاعب الراحل عبده عاطف

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه على نادي الرواد بالشرقية والتأكيد على إعادة مباراته مع فريق مركز شباب القنايات ضمن مسابقة الدرجة الرابعة التي لم تكتمل لوفاة اللاعب عبده عاطف لاعب القنايات خلال المباراة.

وكان نادي الرواد قد تحفظ على قرار إعادة المباراة وطالب باحتسابها لصالحه 3-0 ، مما اعتبره الاتحاد خروجا عن الروح الرياضية وسلوكا غير رياضي.

توفي عبده عاطف لاعب فريق القنايات الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة أثناء مباراة فريقه ضد الرواد.

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وصرح غريب إبراهيم المدير الفني لفريق الرواد لـFilGoal.com: "المباراة كانت تقام في منطقة الشرقية وشهدت وفاة اللاعب الذي شارك بديلا في الشوط الثاني وبعد مرور 21 دقيقة سقط على الأرض دون احتكاك مع أحد".

وواصل "اللاعب تعرض لحالة بلع اللسان ونزل المسعفين إلى أرض الملعب وتم نقله إلى سيارة الإسعاف".

وأتم تصريحاته "تم نقل اللاعب إلى مستشفى التأمين الصحي في العاشر من رمضان ولكنه توفي".

وفاة في الدرجة الرابعة
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