كيلليني: فترة التوقف الدولي ستفيد يوفنتوس إلى أقصى حد

يعتقد جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس أن فترة التوقف الدولي المقبلة ستفيد فريقه إلى حد كبير من أجل تصحيح الأخطاء والتركيز على صراع لقب الدوري الإيطالي.

وقاد كريستيانو رونالدو يوفنتوس إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي للاستفاقة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، حين تغلب خارج ملعبه على كالياري 3-1 ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال كيلليني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، كان رد فعلنا على أرض الملعب جيدا".

وأضاف "حان الوقت لنبقى متحدين ونظهر أننا نريد الظهور بشكل جيد وأن نؤمن حتى النهاية بحظوظنا".

وتابع "كان الفوز على كالياري خطوة مهمة بالنسبة لنا لأنهم فريق جيد للغاية لكننا استحقينا ذلك والآن علينا أن نستمر".

وشدد "إذا كنا متحدين يمكننا القيام بأشياء رائعة، علينا التركيز فقط على أنفسنا وعلى كل مباراة على حدة. هذا هو النهج الذي يتعين علينا اتباعه بشكل جيد من الآن وحتى نهاية الموسم".

وأكمل "لدينا الآن أسبوع للعمل ثم فترة التوقف الدولي التي ستفيدنا في استعادة بعض اللاعبين المصابين".

وأتم "سنستفيد إلى أقصى حد من هذه الفترة لنرى كيف يمكننا تحسين أدائنا".

وسجل كريستيانو رونالدو أهداف يوفنتوس الثلاثة في "هاتريك" مثالي بالقدم اليمنى واليسرى والرأس في الدقائق 10 و25 و32، بينما سجل جيوفاني سيميوني هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 61.

وسجل رونالدو بذلك ثاني أسرع هاتريك في مسيرته بعد ثلاثيته في شباك اسبانيول في أول 20 دقيقة عام 2015.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر وله مباراة مؤجلة أمام نابولي.

وبذلك يكون يوفنتوس قد حقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري فبعد التعادل أمام فيرونا فاز على سبيزيا ولاتسيو وكالياري.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام بينيفينتو ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 23 هدفا في الدوري الإيطالي على قمة ترتيب الهدافين.

ويلاحق رونالدو على صدارة الهدافين، روميلو لوكاكو مهاجم إنتر برصيد 19 هدفا بعد تسجيل هدف في فوز فريقه على تورينو.

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