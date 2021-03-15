ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة هازارد

أعلن ريال مدريد تشخيص إصابة لاعبه إدين هازارد الذي غاب عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الاثنين.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكشف ريال مدريد عبر موقعه الرسمي عن أن الفحوصات أثبتت تعرض هازارد لإصابة عضلية في العضلة القطنية اليمنى.

ولم يعلن ريال مدريد مدة غياب نجمه البلجيكي.

وغاب هازارد عن تدريبات ريال مدريد الجماعية اليوم الاثنين قبل يوم واحد من مواجهة أتالانتا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويأتي غياب هازارد عن التدريبات، رغم مشاركته مؤخرا لمدة 15 دقيقة في الفوز على إلتشي في الليجا يوم السبت الماضي بعد أكثر من شهر من الغياب عن ريال مدريد بسبب إصابة عضلية.

ولاتزال مشاكل هازارد في ريال مدريد بسبب الإصابات مستمرة، حيث لم يشارك سوى في 14 مباراة هذا الموسم وسجل 3 أهداف.

وكان ريال مدريد فاز على أتالانتا في مباراة الذهاب في بيرجامو بهدف فيرلاند ميندي.