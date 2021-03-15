"امسح الكود لتعرف لاعبينا".. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا لتوقف مارس الدولي بطريقة رائعة

أعلن لويس إنريكي قائمة منتخب إسبانيا التي ستخوض غمار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

إنريكي كما جرت العادة يعلن قائمته بطريقة مختلفة للغاية، هذه المرة، عن طريق QR code، ذلك الكود الذي تقوم بمسحه من خلال كاميرا الهاتف أو الجهاز اللوحي لكي ترى الرابط أو الصورة أو غيرها، ومدرب إسبانيا فعل ذلك.

وشهدت القائمة تواجد بريان جيل لاعب إشبيلية المعار لإيبار لأول مرة مع منتخب إسبانيا، ورصد ناديه رد فعله، إذ انهمر اللاعب صاحب الـ20 عاما بالدموع فور معرفته بخبر استدعائه للمنتخب.

Ese momento en el que te dicen que vas con tu selección absoluta ⁦@SeFutbol⁩. Grande ⁦@11BryanGil⁩ 👏👏👏 pic.twitter.com/yzeIkp4cgY — SD Eibar (@SDEibar) March 15, 2021

وتم استدعاء بيدري جونزاليس لاعب برشلونة في عمر الـ18 لأول مرة كذلك.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة جورجيا يوم الأحد 28 مارس ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومنتخب كوسوفو في الجولة الثالثة يوم 31 من نفس الشهر.

وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) – أوناي سيمون (أتليتك بلباو) – روبرت سانشيز (برايتون)

الدفاع: سيرخيو راموس (ريال مدريد) – دييجو يورنتي (ليدز يونايتد) – إريك جارسيا (مانشستر سيتي) – بيدرو بورو (سبورتنج لشبونة) – إنيجو مارتينيز (ريال سوسيداد) – خوردي ألبا (برشلونة) – لويس جايا (فالنسيا)

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة) – رودري (مانشستر سيتي) – تياجو ألكانتارا (ليفربول) – بيدري (برشلونة) – ماركوس يورنتي (أتليتكو مدريد) – سيرخيو كاناليس (ريال بيتيس) – كوكي (أتليتكو مدريد) – فابيان رويز (نابولي) – جيرارد مورينو (فياريال) – فيران توريس (مانشستر سيتي) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) - بريان جيل (إيبار) – داني أولمو (لايبزج)

الهجوم: ألفارو موراتا (يوفنتوس)