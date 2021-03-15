حارس يوفنتوس: سننافس على لقب الدوري حتى النهاية.. والانتقادات لا تزعجني

أوضح فويتشيتش تشيزني حارس يوفنتوس أن فريقه سيصارع على لقب الدوري الإيطالي حتى نهاية الموسم، رغم فارق الـ10 نقاط عن المتصدر إنتر.

وقاد كريستيانو رونالدو يوفنتوس إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي للاستفاقة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، حين تغلب خارج ملعبه على كالياري 3-1 ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال تشيزني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان أسبوعا صعبا بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا لكن كان علينا الرد على أرض الملعب والفوز على فريق في حالة جيدة".

وأضاف "نعلم أنه لكي نفوز بلقب الدوري نحتاج إلى الفوز بجميع المباريات المتبقية".

وأكمل "لدينا الآن بعض الوقت لاستعادة مستويات الطاقة وسننافس حتى النهاية".

وشدد الدولي البولندي "رأيت أمام كالياري فريقا متحدا وأراد الفوز بأي ثمن".

وأتم "الانتقادات لم تزعجني، ما أزعجني هو الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، وأنني لم ألعب بشكل جيد. كما قلت، عليك الرد في الميدان. فعل كريستيانو ذلك بالضبط بثلاثية رائعة".

وسجل كريستيانو رونالدو أهداف يوفنتوس الثلاثة في "هاتريك" مثالي بالقدم اليمنى واليسرى والرأس في الدقائق 10 و25 و32، بينما سجل جيوفاني سيميوني هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 61.

وسجل رونالدو بذلك ثاني أسرع هاتريك في مسيرته بعد ثلاثيته في شباك اسبانيول في أول 20 دقيقة عام 2015.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر وله مباراة مؤجلة أمام نابولي.

وبذلك يكون يوفنتوس قد حقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري فبعد التعادل أمام فيرونا فاز على سبيزيا ولاتسيو وكالياري.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام بينيفينتو ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 23 هدفا في الدوري الإيطالي على قمة ترتيب الهدافين.

ويلاحق رونالدو على صدارة الهدافين، روميلو لوكاكو مهاجم إنتر برصيد 19 هدفا بعد تسجيل هدف في فوز فريقه على تورينو.

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