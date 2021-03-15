قائمة برشلونة – عودة أراوخو واستمرار غياب بيكيه ضد ويسكا
الإثنين، 15 مارس 2021 - 13:40
كتب : محرر في الجول
عاد رونالد أراوخو مدافع برشلونة إلى قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ويسكا اليوم الاثنين في الجولة الـ27 من الليجا.
واستعاد برشلونة خدمات مدافعه قبل مواجهة ضيفه اليوم، وبعدما غاب عن أخر 3 مباريات لفريقه.
فيما استمر غياب المدافع الآخر جيرارد بيكيه بسبب الإصابة.
قائمة برشلونة:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – أرناو تيناس
الدفاع: كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو – رونالد أراوخو
الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – إلايش موريبا – بيدري – ريكي بويج - ماتيوش فيرنانديش
الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – مارتن برايثوايت – فرانسيسكو ترينكاو