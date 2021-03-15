الإدارية العليا ترفض طعن مرتضى ضد قرار حل مجلس إدارة الزمالك

الإثنين، 15 مارس 2021 - 13:34

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد قرار وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي.

وكان مرتضى قد اختصم في طعمه وزير الرياضة أشرف صبحي، وعدد من مسؤولي الوزارة.

ويأتي الحكم بعد قرار القضاء الإداري بقبول دعوة مرتضى شكلا، ورفض طلب تنفيذ وقف القرار وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، قبل أن تحكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن.

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وكانت وزارة الرياضة قد حلت مجلس الزمالك، للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية.

وبناء على القرار، عينت الوزارة لجنة تدير النادي حاليا.

وتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.

وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.

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