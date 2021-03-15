ورم خبيث يضرب مسيرة لاعب بلطيم.. "أتمنى الدعاء من الجميع"

الإثنين، 15 مارس 2021 - 12:51

كتب : رضا السنباطي

سعد مرسي (في يمين الصورة)

"سأبدأ العلاج الكيماوي بداية من يوم السبت المقبل، وأتمنى الدعاء من الجميع". جملة لا نتمناها أن تكون نهاية سعد مرسي مع كرة القدم، بل بداية جديدة بعد أن يتغلب على آلامه.

ناشئ حرس الحدود، صاحب الـ 24 عاما، انتقل لبلطيم وبدأ في التألق مع فريق القسم الثالث في مركز الجناح.

زميله عبده الشوبكي قال لـ FilGoal.com: "منذ 20 يوما كنا في سكن اللاعبين واشتكى من ألم في جنبه. ذهبنا لطبيب قال لنا إنه يعاني من التهابات على الكلى، لكن الألم استمر وأجرينا أشعة أخرى وفقا لنصيحة طبيب آخر أثبتت وجود ورم في البطن، نظره حاليا أصبح أضعف كثيرا".

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وأردف "راتب سعد مرسي يتم صرفه بصعوبة. اللاعب حاليا في منزله ويستعد لإجراء جلسات الكيماوي، حالته النفسية سيئة للغاية. والده متوفي ولديه أخ وأخت، ويعيشون مع والدته في مركز فوه بكفر الشيخ".

المدير الفني السابق لبلطيم أحمد مصطفى قال: "قدت الفريق في بداية الموسم، وكان سعد من العناصر المميزة ثم انخفض مستواه، فسألته عن السبب وأخبرني عن الألم، وطالبته بالذهاب لأحد الأطباء".

وأردف "بعد تلك الفترة رحلت عن الفريق وعلمت بنتيجة التحاليل. سنقف بجانبه ولكن يجب على كل الأندية عمل تحاليل طبية لكل اللاعبين قبل بداية الموسم".

ويبدأ مرسي، حسبما أوضح لـ FilGoal.com جلسات الكيماوي يوم السبت المقبل، ويتمنى الدعاء من الجميع.

سعد مرسي سرطان
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