إسماعيل يوسف مديرا فنيا.. زد يعلن تشكيل الجهاز الفني للفريق

أعلن نادي زد في بيان رسمي تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة إسماعيل يوسف المدير الفني للفريق.

وأوضح بيان أحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة زد عن منح الصلاحيات الكاملة للجهاز الفني لتحقيق الأهداف المحددة من قبل الإدارة في الموسم الحالي.

وأشار البيان إلى خطة نادي زد في الحفاظ على متوسط الأعمار القليلة والاعتماد المباشر على المواهب والعناصر الواعدة الصاعدة من قطاعه.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالآتي:

- إسماعيل يوسف مدير فني

- وليد صلاح الدين مدير الكرة

- محمد صبري مدرب عام

- أحمد سمير مدرب

- خالد متولي مدرب حراس المرمى

- أيمن فريد طبيب الفريق

- شريف إسلام مدير إداري

ويحتل نادي زد المركز التاسع بمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

بينما يأتي الترسانة في الصدارة برصيد 30 نقطة من 17 مباراة.