مدرب فيتا: أتمنى أن تكون الحرارة مرتفعة بشدة يوم مباراة الأهلي ليعلموا ما تعرضنا له في القاهرة

يرى فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي أن فريقه لعب في ظروف صعبة ضد الأهلي في القاهرة، نظرا لبرودة الطقس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال إيبينجي لقناة أون تايم سبورتس: "لعبنا ضد الأهلي في التاسعة مساء رغم أن مباريات الدوري المصري تُلعب بأقصى تقدير في السابعة والنصف كما تعمد الأهلي رش أرضية الملعب وهو يعلم جيدا أننا غير معتادين على اللعب على العشب الرطب وهم فقط من يمتلكون الأحذية المناسبة لذلك".

وأضاف "أخيرا وافق الاتحاد الإفريقي على المساواة في مواعيد المباريات وجعل كل فريق يختار من بين 3 مواعيد لأنه من قبل كان يجبرنا على اللعب في السادسة مساء".

وأشار "لهذا سنلعب ضد الأهلي في الثالثة عصرا ونأمل أن تكون درجة الحرارة مرتفعة بشدة يوم المباراة ليعلموا أن ما تعرضنا له في القاهرة كان غير جيد".

وواصل "استعدنا توازنا عندما لعبنا خارج ملعبنا لأننا بعدنا عن ضغط الجماهير التي تحضر التدريبات بالإضافة إلى أن الفريق لا يمتلك ملعبا خاصا به ونضطر لإيجار ملعب للتدريبات وعندما ينتهي الوقت نغادر الملعب حتى إذا كانت التدريبات لم تنتهي بعد".

وأكمل "خطرت لنا فكرة السفر من السودان مباشرة إلى القاهرة للاعتياد على الأجواء الباردة والتركيز أكثر في التدريبات بعيدا عن ضغط الجماهير".

واستمر في تصريحاته "الأهلي كان لديه في المواسم السابقة لاعبين مميزين بشكل أكبر على المستوى الفردي، أذكر أن كان لديهم جناح أيسر قادم من ستوك سيتي مقابل 6 ملايين إسترليني، هل ترون الفارق في الأرقام، وهذا اللاعب صنع الفارق لصالح الأهلي ولكن رغم كل ذلك خسرنا بهدف واحد فقط في مصر وفزنا على الأهلي في ملعبنا".

وأتم تصريحاته "قائمة فريقنا تتغير كل موسم ويرحل عدد كبير من اللاعبين، ويجب أن تمتلك لاعبين ذو عقليات مميزة تقود الفريق في الملعب لتحقيق الانتصارات".

ويتصدر سيمبا التنزاني الترتيب برصيد 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني.

ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.