سام مرسي: لدى ميدلزبره فرصة للتأهل للدوري الممتاز.. واللغة ليست سبب استبعادي من المنتخب

الإثنين، 15 مارس 2021 - 00:56

كتب : FilGoal

سام مرسي - ميدلزبره

يرى سام مرسي لاعب ميدلزبره الإنجليزي، ومنتخب مصر السابق، أن فريقه لديه فرصة للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

سام مرسي

النادي : ميدلسبره

وقال مرسي في تصريحات لقناة صدى البلد: "نضم لاعبين مميزين، ومؤخرا دخلنا المنافسة على مقاعد البلاي أوفس (الدورة المؤهلة للدوري الإنجليزي)".

ويحتل ميدلزبره المركز التاسع على بعد 8 نقاط فقط من صاحب المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة للبلاي أوفس، بارنسلي.

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وعن منتخب مصر قال: "لم يتواصل معي الجهاز الجديد بقيادة حسام البدري. كان شعورا رائعا استدعائي للمنتخب في عهد هيكتور كوبر وخافيير أجيري".

وأوضح "لا أعتقد أن عامل اللغة واختلافها سبب ابتعادي. لقة كرة القدم معروفة في العالم كله وكنت أتواصل مع اللاعبين بشكل طبيعي".

وأردف "أحاول أن أتابع الكرة المصرية. شاهدت مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ وزملائي أعجبوا بما شاهدوه".

وأتم "لم أمتلك عروضا من الدوري المصري، قيل أن هناك اهتماما من بيراميدز ولكنها كانت شائعات".

سام مرسي ميدلزبره
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