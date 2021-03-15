كرة يد - اكتمال المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو.. وصعود درامي تاريخي لـ البرتغال

اكتمل عدد المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو لرجال كرة اليد بعد ختام التصفيات.

وكان 12 منتخبا قد شاركوا في التصفيات لحجز 6 بطاقات تأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وحسم من قبل كل من اليابان (الدولة المستضيفة) ومصر (بطل إفريقيا) والدنمارك (بطل العالم 2019) وإسبانيا (بطل أوروبا) والأرجنتين (بطل أمريكا الجنوبية) والبحرين (بطل آسيا).

وفي التصفيات التي أقيمت بثلاث مجموعات في الفترة من 12 إلى 14 من مارس الجاري تأهلت 6 منتخبات وشهد ذلك تأهل البرتغال للمرة الأولى أولمبيا.

بينما ودعت كرواتيا التصفيات بطريقة درامية لتغيب عن الأولمبياد لأول مرة منذ الغياب عن سيدني 2000.

وعادت النرويج للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية في تاريخها بعد ميونيخ 1972.

في المجموعة الأولى من التصفيات تأهل منتخب النرويج بالعلامة الكاملة بينما خطفت البرازيل بطاقة التأهل الثانية بفوز مثير على تشيلي 26-24 لتحول تأخر الشوط الأول بفارق ستة أهداف لتشيلي، وودع منتخبا تشيلي وكوريا الجنوبية التصفيات.

أما في المجموعة الثانية فبلغت الإثارة ذروتها بتعادل منتخبات فرنسا والبرتغال وكرواتيا في النقاط برصيد 4 لكل منهم بينما تذيل منتخب تونس الترتيب بلا رصيد من النقاط.

تغلب منتخب كرواتيا على تونس ورفع رصيده إلى 4 نقاط وكان ينتظر فوز فرنسا أو تعادلها مع البرتغال ليتأهل رفقة الديوك، أو فوز البرتغال بفارق أكثر من 8 أهداف.

وسيطر منتخب فرنسا على أغلب مجريات المباراة وتقدم بفارق وصل إلى 6 أهداف، لكن نجح منتخب البرتغال في خطف بطاقة تأهل تاريخية والفوز على فرنسا 29-28 في أخر 3 ثواني.

بينما في المجموعة الثالثة تأهل منتخبا السويد وألمانيا برصيد 5 نقاط لكل منهما بعد التعادل بينهما في المباراة الافتتاحية، وتصدرت السويد بفارق الأهداف، بينما ودع منتخبا سلوفينيا والجزائر.

وجاءت مستويات قرعة أولمبياد طوكيو لرجال كرة اليد كالآتي:

المستوى الأول: الدنمارك - النرويج

المستوى الثاني: فرنسا - السويد

المستوى الثالث: ألمانيا - البرتغال

المستوى الرابع: البرازيل - اليابان

المستوى الخامس: إسبانيا - مصر

المستوى السادس: الأرجنتين - البحرين

سيتم تقسيم الـ 12 منتخبا على مجموعتين ويصعد أول 4 منتخبات إلى ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

سيتم إجراء القرعة بين كافة المستويات عدا المستوى الرابع لتختار اليابان مستضيف البطولة مجموعتها على أن تنتقل البرازيل إلى المجموعة الأخرى.