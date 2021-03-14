نابولي يهزم ميلان ويبعده أكثر عن اللقب

تغلب نابولي على ميلان في سان سيرو بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

سجل ماتيو بوليتانو هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 49 بعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

ورفع نابولي رصيده غلى 50 نقطة في المركز الخامس ولديه مباراة مؤجلة أمام يوفنتوس، أما ميلان فرصيده تجمد عند 56 نقطة وابتعد أكثر عن الصدارة بفارق 9 نقاط عن إنتر المتصدر.

سيطر نابولي على الشوط الأول من المباراة لكن خرج الفريقان بتعادل سلبي.

أما في الشوط الثاني فبدأ سريعا لصالح نابولي بعد تسجيل بوليتانو هدف اللقاء الوحيد.

انكمش نابولي دفاعيا بحثا عن تأمين نقاط المباراة الثلاثة واعتمد على الهجمات المرتدة.

أما ميلان فاندفع هجوميا بحثا عن إدراك التعادل لكن دفاعات نابولي سيطرت على تأمين النتيجة.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة أمام فيورنتينا يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي، أما نابولي فيواجه روما في اليوم نفسه.