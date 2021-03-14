نابولي يهزم ميلان ويبعده أكثر عن اللقب

الأحد، 14 مارس 2021 - 23:53

كتب : FilGoal

بوليتانو - نابولي ضد ميلان

تغلب نابولي على ميلان في سان سيرو بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

سجل ماتيو بوليتانو هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 49 بعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

ورفع نابولي رصيده غلى 50 نقطة في المركز الخامس ولديه مباراة مؤجلة أمام يوفنتوس، أما ميلان فرصيده تجمد عند 56 نقطة وابتعد أكثر عن الصدارة بفارق 9 نقاط عن إنتر المتصدر.

أخبار متعلقة
هامشيك لا يستبعد العودة إلى نابولي سيناريو أزمة نابولي ويوفنتوس يتكرر.. السلطات الصحية ترفض سفر تورينو لمواجهة لاتسيو بعد إعلان خطئه.. نابولي يُحمل أورساتو خسارة الدوري الإيطالي 2018 توتوسبورت: نابولي يفكر في عودة ساري

سيطر نابولي على الشوط الأول من المباراة لكن خرج الفريقان بتعادل سلبي.

أما في الشوط الثاني فبدأ سريعا لصالح نابولي بعد تسجيل بوليتانو هدف اللقاء الوحيد.

انكمش نابولي دفاعيا بحثا عن تأمين نقاط المباراة الثلاثة واعتمد على الهجمات المرتدة.

أما ميلان فاندفع هجوميا بحثا عن إدراك التعادل لكن دفاعات نابولي سيطرت على تأمين النتيجة.

ويلعب ميلان مباراته المقبلة أمام فيورنتينا يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي، أما نابولي فيواجه روما في اليوم نفسه.

الدوري الإيطالي نابولي ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب فيتا: أتمنى أن تكون الحرارة مرتفعة بشدة يوم مباراة الأهلي ليعلموا ما تعرضنا له في القاهرة دقيقة | دوري أبطال أوروبا
راديو مونت كارلو: منزل دي ماريا يتعرض لعملية سطو عنيفة في وجود أسرته 36 دقيقة | الدوري الفرنسي
سام مرسي: لدى ميدلزبره فرصة للتأهل للدوري الممتاز.. واللغة ليست سبب استبعادي من المنتخب 41 دقيقة | المحترفون
في الجول يكشف - البرنامج الكامل لعلاج معلول.. "ليزر وأكسجين مضغوط وبخار بارد" 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة يد - اكتمال المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو.. وصعود درامي تاريخي لـ البرتغال ساعة | رياضات أخرى
ماذا يحدث في باريس؟ سان جيرمان يسقط أمام نانت ودي ماريا يُستبدل لأسباب شخصية طارئة ساعة | الدوري الفرنسي
هدف النصيري يغتال أحلام بيتيس وينصر إشبيلية في الدربي الأندلسي المئوي ساعة | الدوري الإسباني
نابولي يهزم ميلان ويبعده أكثر عن اللقب ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ
قد ينال إعجابك