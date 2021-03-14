طبيب منتخب تونس: إصابة معلول ليست خطيرة وسببها الإجهاد

الأحد، 14 مارس 2021 - 23:26

كتب : FilGoal

علي معلول لاعب الأهلي

يرى سهيل الشملي طبيب منتخب تونس أن إصابة علي معلول ظهير أيسر الأهلي بسبب الإجهاد وتوالي المباريات كما شدد على أنها ليست خطيرة.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وكانت قد تجددت إصابة معلول قبل عودته إلى التدريبات الجماعية ليسافر إلى تونس للتأهيل مع طبيب منتخب بلاده.

وقال طبيب منتخب تونس عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إصابة علي معلول ليست خطيرة ونتواصل بشكل دائم مع الجهاز الطبي للأهلي لمتابعة حالته".

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وأضاف "شارك علي معلول بصورة مكثفة الفترة الأخيرة سواء دوري مصري أو بطولة إفريقيا أو كأس مصر وكأس العالم للأندية".

وكشف الشملي "أدت المشاركة المستمرى إلى إجهاد والذي سهل من إصابته".

وعن إصابته قبل العودة للمران أوضح "الإصابات العضلية ليس لها وقت معين للعودة".

وتابع "تختلف الإصابة من لاعب لآخر في استجابة اللاعب مع البرنامج التأهيلي".

وواصل طبيب تونس "اتفقنا مع الجهاز الطبي للأهلي أن يعود معلول بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة".

واختتم تصريحاته "من المتوقع أن يتعافى معلول من الإصابة في العضلة الخلفية ويشارك في التدريبات بصورة طبيعية في فترة من 3 إلى 4 أسابيع بحد أقصى".

وكان علي معلول قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية الشهر الماضي.

الأهلي علي معلول طبيب تونس
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