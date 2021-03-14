اسكواش - سبع مصريات إلى ثمن نهائي بلاك بول

اختتمت منافسات الدور الثاني من بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش وأسفرت عن تأهل 7 لاعبات مصريات إلى ثمن النهائي.

وينظم نادي بلاك بول بطولة الاسكواش المفتوحة في الفترة من 12 إلى 18 مارس الجاري بمجموع جوائز 175 ألف دولار.

وحمست نور الشربيني ونوران جوهر المصنفتان الأولى والثانية تأهلهما بسهولة.

تغلبت نور الشربيني على الأمريكية صابرينا صبحي بثلاثة أشواط دون رد، وبنفس النتيجة تغلبت نوران جوهر على الإنجليزية أليسون واترز.

وبنفس النتيجة تأهلت سلمى هاني إلى ثمن النهائي بالفوز على البلجيكية نيلي جيليس لمواجهة روان العربي التي تغلبت على زميلتها سنا إبراهيم بنفس النتيجة.

أما فريدة محمد فنجحت في تخطي الإنجليزية ميلي توملينسون بنتيجة 3-1 لتواجه الأمريكية أماندا صبحي في ثمن النهائي.

وكانت هانيا الحمامي قد تأهلت بصعوبة 3-2 بالفوز على الأسكتلندية ليزا أيتكين لمواجهة الهندية جوشنا شينابا.

أما نادين شاهين فتغلبت على يثرب عادل بثلاثة أشواط مقابل شوطين لمواجهة النيوزلاندية جويل كينج.

مباريات ثمن النهائي يوم الإثنين:

نادين شاهين × النيوزلاندية جويل كينج (11:00 صباحا)

هانيا الحمامي × الهندية جوشنا شينابا (11:45 ظهرا)

فريدة محمد × الأمريكية أماندا صبحي (1:15 ظهرا)

الإنجليزية سارة جان بيري × الأمريكية أوليفيا فليتشر (2:00)

سلمى هاني × روان العربي (5:30 مساء)

الفرنسية كاميل سيرم × الكندية هولي نوتون (6:15)

نور الشربيني × البلجيكية تيني جيليس (7:15)

نوران جوهر × الأمريكية أوليفيا كلين (8:00)