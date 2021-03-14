في الدرجة الثانية – عيد مرازيق يستقيل من السكة الحديد "بسبب تدخل الإدارة"

أعلن عيد مرازيق عن استقالته من تدريب نادي السكة الحديد.

وصرح مرازيق عبر FilGoal.com: "اعتذرت عن عدم استكمال مهمتي في قيادة السكة الحديد في اتصال مع رئيس النادي".

وبرر: "رئيس النادي طالب بتغييرات في الجهاز الفني وهو ما رفضته واعتبرتهت تدخل في شؤون الفريق، وبالتالي اعتذرت عن عدم الاستمرار".

وكان مرازيق قد تولى قيادة السكة الحديد خلفا لجمعة مشهور بالأسبوع الثامن من دوري الدرجة الثانية.

ويحتل السكة الحديد المركز 13 في مجموعة القاهرة برصيد 18 نقطة، منها 14 حصدها الفريق تحت قيادة مرازيق.

وكان مرازيق صاحب إنجاز صعود البنك الأهلي إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.