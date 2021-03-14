مؤتمر كومان: سنواجه ويسكا في يوم غريب.. والصحافة تريد ملء صفحاتها

شدد رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، على أهمية وصعوبة مواجهة ويسكا رغم احتلاله المركز الأخير في الترتيب.

برشلونة يستقبل ويسكا في ملعب كامب نو مساء الإثنين بختام الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وصرّح كومان في المؤتمر الصحفي: "الفريق بخير ولديه رغبة كبيرة. سنلعب في يوم غريب: مساء الإثنين. ليس هناك مباريات سهلة، يجب أن نكون جيدين حتى نخرج فائزين".

وأوضح: "لم أتحدث كثيرا مع لابورتا، تحدثنا بشكل سريع خلال رحلة باريس، سنجتمع أولا. حاليا الوقت غير مناسب للحديث عن المستقبل، إنها أمور تخص النادي ويجب مناقشتها داخليا".

وشدد: "ندرك أن دي يونج وميسي على بُعد بطاقة صفراء من الإيقاف، ولكن لا يمكننا التفكير في هذا الأمر. لا يمكن القول إن مباراة الغد أسهل من التي تليها، علينا التحلي بتركيز شديد للفوز بالمباريات، والمباراة الأهم دوما هي المباراة المقبلة".

وطُلب من كومان التعليق على تصريحات يوليان ناجيلسمان التي دعمه فيه بعد أن ارتبط اسمه بخلافته في برشلونة.

ورد كومان على نظيره الألماني: "كلماته كانت جميلة، لكن لا يمكنني الإجابة عن أمور تكتبها الصحافة بشأن لاعبين ومدربين، هذا شأن الصحافة، يحتاجون إلى ملء صفحاتهم اليومية بالأخبار، وهذا ليس سهلا عليهم. أنا لدي عقد ممتد مع برشلونة".

وأوضح: "قبل التفكير في اللقب علينا أن نفوز غدا ونقلص الفارق مع الصدارة، ستكون مباراة نثبت فيها أننا تحسننا وأنه ليس هناك مباريات سهلة".

وأكد: "الفرق المتواجدة في مؤخرة الجدول تقاتل حتى لا تهبط، والفرق في النصف الأول تقاتل للوصول إلى البطولات الأوروبية، لا يجب النظر إلى الجدول، بل يجب أن نذهب للفوز فقط".

وأتم: "لا يمكننا إهدار مزيد من النقاط، أتليتكو وريال مدريد يسيران بقوة، ونحن علينا التعامل مع كل مباراة على حدة".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، والفوز سيعيده إلى المركز الثاني متجاوزا ريال مدريد صاحب الـ 57 نقطة، ويقلّص الفارق مع أتليتكو مدريد المتصدر إلى 4 نقاط فقط.