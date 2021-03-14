أشرف خضر لـ في الجول: اعتذرت عن عدم الانضمام لجهاز الإسماعيلي.. لا أريد مشاكل

اعتذر أشرف خضر المدير الفني الأسبق للإسماعيلي عن عدم الانضمام للجهاز الفني للدراويش في الفترة المقبلة.

وأصدر الإسماعيلي قرارا أمس السبت بتعيين أشرف خضر في الجهاز الفني للإسماعيلي.

وقال خضر لـFilGoal.com: "اعتذرت عن عدم قبول هذه المهمة لأنني لا أريد زيادة أزمات الفريق والنادي".

وأضاف "لابد أن أعتذر عن عدم قبول هذه المهمة حتى لا تزيد الأزمة الحالية بين إدارة النادي واللجنة الفنية".

وأكمل "الإسماعيلي يمر بأزمة كبيرة ولا أريد أن أكون سببا في زيادتها لأن هدفي المساهمة في خروج الفريق من هذه الأزمة".

وواصل "أعلن أن الأزمة بين إدارة النادي واللجنة الفنية ليست بسببي، لأن علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية هو من طلب مني الانضمام للجهاز".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يساهم قراري في العودة إلى اللجنة الفنية في المساهمة في خروج الفريق من هذه الأزمة".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد مرور 15 جولة.