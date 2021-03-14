المهمة الأولى.. بورجوس مساعد سيميوني السابق يتولى تدريب نيولز أولد بويز

الأحد، 14 مارس 2021 - 17:22

كتب : FilGoal

مونو بورجوس

أعلن نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني عن تعيين خيرمان "مونو" بورجوس مديرا فنيا جديدا للفريق.

ويتولى بورجوس تدريب نيولز أولد بويز بدلا من فرانك كوديلكا الذي أقيل من منصبه بعد البداية الضعيفة للفريق.

وتعد تلك المهمة هي الأولى للأرجنتيني بورجوس كرجل أول بعد أن قضى السنوات الماضية كمساعد لـ دييجو بابلو سيميوني في تدريب أتليتكو مدريد.

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ويخلف بورجوس نظيره كوديلكا الذي قاد نيولز أولد بويز منذ عام 2019.

وسجّل نيولز أولد بويز بداية ضعيفة في المجموعة الثانية للدوري الأرجنتيني الممتاز، إذ تعادل مرة وخسر 4 في أول 5 جولات.

بورجوس (51 عاما) بدأ مسيرته الكروية كحارس مرمى في نادي فيرّو كارّيل أويستي الأرجنتيني، قبل أن يلعب في صفوف ريفر بليت بين 1994 و1999.

لاحقا انتقل بورجوس إلى الملاعب الإسبانية ومثّل ريال مايوركا وأتليتكو مدريد حتى اعتزاله عام 2004.

بعد اعتزاله، عمل بورجوس كمدرب حراس مرمى ألكوركون، لكنه تحوّل لاحقا ليصير مساعدا لـ سيميوني في تدريب كاتانيا الإيطالي، وراسينج كلوب الأرجنتيني، ثم أتليتكو مدريد حيث صنع اسمه وشهرته.

ورحل بورجوس عن الجهاز الفني لـ أتليتكو مع نهاية الموسم الماضي، بحث عن بدء مسيرته التدريبية كرجل أول.

ويخوض نيولز أولد بويز مباراته الأولى تحت قيادة بورجوس يوم السبت المقبل أمام أونيون دي سانتا في.

مونو بورجوس نيولز أولد بويز
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