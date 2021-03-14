معاناة الذئاب تتزايد.. المحلة يهزم المقاولون في القاهرة

حسم غزل المحلة واحدة من المواجهات الكلاسيكية للدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب.

وفاز غزل المحلة على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

سجل أحمد الشيخ هدف غزل المحلة الوحيد في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة الـ22 مرتقيا للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 15 نقطة في المركز الـ13.

وصف المباراة

غزل المحلة كان صاحب المبادرة في اللقاء. خالد كساب دخل منطقة الجزاء وسقط ليطالب بركلة جزاء، لكن سعيد حمزة منحه بطاقة صفراء للتحايل.

سعيد حمزة عاد لتقنية الفيديو، وتأكد من تحايل كساب، ليثبت قراره بالإنذار.

واضطر عماد النحاس لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة الـ15 بدخول أحمد عبد العزيز بدلا من حسن الشامي المصاب.

المقاولون العرب كان له فرصة خطيرة كذلك في الشوط الأول بعد دربكة داخل منطقة الجزاء، ثم تصويبة من عمر فتحي "سافيولا" فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

غزل المحلة بدأ الشوط الثاني بتبديل أول لـ خالد عيد، ودخول خالد رسلان بدلا من محمد حمدان.

في المقابل دفع النحاس بـ عبد الله ياسين بدلا من هيثم الجويني.

وفي الدقيقة الـ61 سجل غزل المحلة هدف المباراة. عرضية من يحيى حامد، قابلها أحمد الشيخ بلمسة في المرمى بقدمه، ليسجل الهدف الأول.

النحاس تدخل فورا، ودفع بـ أحمد موسى "كابوريا"، وإيدو موزيس بدلا من أحمد داوودا، وعمر فتحي "سافيولا" في الدقيقة الـ65.

ورد خالد عيد بدخول إسلام فؤاد بدلا من خالد كساب في الدقيقة الـ69 لتنشيط الهجوم وتفادي طرد مهاجمه.

المحلة كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ74 بعد عرضية جديدة من يحيى حامد، ورأسية من إسلام فؤاد فوق المرمى بقليل.

ثم لجأ خالد عيد لدكته مجددا في الدقيقة الـ79 بدخول خالد الإخميمي، ومعتز مُحب بدلا من أحمد الشيخ، وهشام بلحة.

ضغط المقاولون العرب ازداد في الدقائق الأخيرة. عبد الله ياسين سدد في الدقيقة الـ80 وتصدى لها عمرو شعبان بثبات.

وفي الدقيقة الـ82 اخترق أحمد عبد العزيز بشكل رائع، ثم سدد بقوة، لكن عمرو شعبان تصدى لها أيضا إلى ركنية.

وكان أحمد مجدي هو آخر أوراق النحاس في الدقيقة الـ84 بدلا من يوسف الجوهري.

ووسط هجوم المقاولون العرب، كاد غزل المحلة يحسم اللقاء بهدف ثان في الدقيقة الـ92 بعد انطلاقة ثم تصويبة من خالد الإخميمي، لكن في يد محمود أبو السعود.

وانتهى الوقت الضائع بسلام، لينتهي اللقاء بفوز غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء.