رغم الثلاثية في بريمن.. مولر: كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف

رغم هز شباك فيردر بريمن بثلاثة أهداف، يعتقد توماس مولر لاعب بايرن ميوينخ أن فريقه كان عليه تسجيل المزيد من الأهداف.

وانتصر بايرن ميونيخ على مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 3-1 في الجولة 25 من الدوري الألماني يوم السبت.

وقال مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "مهمتنا كانت تحقيق الفوز على بريمن، لقد حققنا ذلك بالفعل، ونحن سعداء بالطريقة التي فزنا بها".

وأضاف "بالطبع علينا المواصلة، مع المثابرة والتنوع استحقينا الانتصار، فمنذ الدقيقة العاشرة شعرت أننا نلعب بنشاط كبير".

وأردف "في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة وحظينا مرارًا وتكرارًا بفرص خطيرة. كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف".

وأتم "هذا الانتصار لا بأس به تماما، حتى لو استقبلنا هدفا، يمكننا تحمل ذلك".

وتناوب على تسجيل أهداف بايرن ميونيخ كل من، ليون جوريتزكا وسيرجي جنابري وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 23 و35 و67 على الترتيب.

وسجل نيكلاس فولكورج هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 86.

بهذا الانتصار عزز بايرن صدارته للدوري الألماني برصيد 58 نقطة، بفارق 5 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة وله مباراة مؤجلة.

هدف ليفاندوفسكي الثالث كان سببا في أن يواصل تحطيمه للأرقام القياسية في الدوري الألماني.

ووصل ليفاندوفسكي لهدفه رقم 268 في الدوري الألماني ليصبح ثان أفضل هداف في تاريخ الدوري.

وتمكن ليفاندوفسكي من معادلة أهداف كلاوس فيشير هداف شالكة وكولن السابق.

وسجل النجم البولندي 74 هدفا مع بروسيا دورتموند و194 هدفا مع بايرن ميونيخ.

ويحتاج ليفاندوفسكي لتسجيل 98 هدفا ليكون الهداف التاريخي للدوري الألماني.

إذ يحتل جيرد مولر هداف بايرن ميونيخ السابق القائمة برصيد 365 هدفا.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد شتوتجارت في الجولة المقبلة.