سلبية مسحة أري بابل وعودته لتدريبات الإسماعيلي

جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها أري بابل جناح الإسماعيلي سلبية، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وغاب اللاعب عن مواجهة الأهلي والتدريبات بسبب نزلة برد تعرض لها، فيما قرر الجهاز الفني والطبي عزل اللاعب وخضوعه لمسحة طبية.

وأثبتت المسحة عدم إصابة اللاعب بكورونا ومن ثم عودته لتدريبات الفريق مرة أخرى.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

بابل الذي انضم إلى الإسماعيلي خلال فترة القيد الأولى للموسم الجاري، شارك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة في كل المسابقات بقميص الدراويش، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بعدما خاض 15 جولة.