الاتحاد السكندري يوقع عقود استضافة البطولة العربية في نسختها الـ33

وقع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على عقود استضافة النادي للبطولة العربية رقم 33 مع الاتحاد العربي لكرة السلة.

ومن المقرر أن تقام البطولة في مقر النادي في الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر المقبل.

وتقدم مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة مصيلحي بالشكر والتقدير لإسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة وعبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد، لثقتهم الكبيرة بإسناد البطولة للاتحاد السكندري بطل مصر والعرب وحامل اللقب في آخر نسختين عامي 2018 في لبنان و2019 في المغرب.

وأشاد مصيلحي بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بعد دعمهم ومساندتهم في طلب زعيم الثغر لتنظيم هذه البطولة.

وأوضح مصيلحي أن الاتحاد قادر على تنظيم بطولة تليق بسمعة وتاريخ النادي العريق، مشيرا إلى تشكيل مجموعة من اللجان وورش العمل لإخراج الحدث بالشكل الذي يليق بالنادي وتاريخه وعراقته.