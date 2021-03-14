الاتحاد السكندري يوقع عقود استضافة البطولة العربية في نسختها الـ33

الأحد، 14 مارس 2021 - 15:44

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري يوقع عقود استضافة البطولة العربية لكرة السلة

وقع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على عقود استضافة النادي للبطولة العربية رقم 33 مع الاتحاد العربي لكرة السلة.

ومن المقرر أن تقام البطولة في مقر النادي في الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر المقبل.

وتقدم مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة مصيلحي بالشكر والتقدير لإسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة وعبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد، لثقتهم الكبيرة بإسناد البطولة للاتحاد السكندري بطل مصر والعرب وحامل اللقب في آخر نسختين عامي 2018 في لبنان و2019 في المغرب.

أخبار متعلقة
ذا أثليتك: الحكومة البريطانية تخطط لعودة الجماهير للمدرجات من خلال كأس الاتحاد الإنجليزي باتريس موتسيبي رئيسا لـ الاتحاد الإفريقي "كاف" سلة – الاتحاد الدولي يُسلط الضوء على أداء هيثم كمال في تصفيات إفريقيا

وأشاد مصيلحي بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بعد دعمهم ومساندتهم في طلب زعيم الثغر لتنظيم هذه البطولة.

وأوضح مصيلحي أن الاتحاد قادر على تنظيم بطولة تليق بسمعة وتاريخ النادي العريق، مشيرا إلى تشكيل مجموعة من اللجان وورش العمل لإخراج الحدث بالشكل الذي يليق بالنادي وتاريخه وعراقته.

كرة سلة الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلبية مسحة أري بابل وعودته لتدريبات الإسماعيلي دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يوقع عقود استضافة البطولة العربية في نسختها الـ33 16 دقيقة | رياضات أخرى
جوارديولا: تسجيل الأهداف هو كل شيء بالنسبة لـ أجويرو 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الجهاز الطبي للإسماعيلي قد يستبعد عبد الرحمن مجدي من مواجهة الجيش 58 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: غياب فان دايك وجو جوميز عن اليورو هو الاحتمال الأقرب ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة في الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك – أيمن الطويل يقود تدريب الحراس.. وجلسة فنية بين كارتيرون واللاعبين ساعة | الدوري المصري
أرسنال وتوتنام.. بين انتهاء لعنة سير توترينجام وتفوق مورينيو مرتين على أرتيتا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ
قد ينال إعجابك