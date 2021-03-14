خبر في الجول - الجهاز الطبي للإسماعيلي قد يستبعد عبد الرحمن مجدي من مواجهة الجيش

قد يقرر الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي استبعاد عبد الرحمن مجدي جناح الفريق من مواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المصري الممتاز. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com من مصدر في النادي الإسماعيلي إن اللاعب قد شارك في التدريبات، لكنه أبلغ الجهاز الطبي عقب نهاية المران بشعوره بآلام في موضع إصابته في العضلة الأمامية.

وفي حالة استبعاد اللاعب فسيستمر غيابه عن الدراويش منذ الجولة الثانية في الدوري المصري الممتاز.

وتعرض مجدي للإصابة خلال مواجهة الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

وسجل عبد الرحمن مجدي هدفا خلال مباراتيين لعبهما مع الإسماعيلي في الموسم الجاري، بواقع 134 دقيقة مشاركة.