انتهت في الدوري - المقاولون العرب (0)-(1) غزل المحلة.. فوز زعيم الفلاحين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

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ق. 66 إسلام فؤاد بدلا من خالد كساب.

ق. 65 أحمد كابوريا وإيدو موزيس بدلا من أحمد داوودا وعمر سافيولا.

ق. 61 جووول أول لغزل المحلة. عرضية من الجهة اليمنى عن طريق يحيى حامد، قابلها أحمد الشيخ بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 بعد دربكة داخل منطقة الجزاء، عمر فتحي "سافيولا" يسدد لكن فوق مرمى المحلة.

ق. 9 سعيد حمزة بعد الرجوع لتقنية الفيديو يثبت قراره بعدم احتساب ركلة الجزاء، وإنذار لـ خالد كساب.

ق. 6 خالد كساب يطالب بركلة جزاء لغزل المحلة. والحكم يعود لتقنية الفيديو.

بداية المباراة