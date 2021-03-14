مران الزمالك – أيمن الطويل يقود تدريب الحراس.. وجلسة فنية بين كارتيرون واللاعبين

الأحد، 14 مارس 2021 - 14:34

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك

قاد أيمن الطويل مدرب حراس قطاع الناشئين، مران حراس الفريق الأول.

خاض لاعبو نادي الزمالك، مرانهم الصباحي اليوم الأحد، استعدادا لمباراة الترجي.

مران الزمالك شهد تواجد أيمن الطويل مدرب حراس فريق 2003، والذي قاد تدريب حراس الفريق الأول.

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وشهد مران الحراس مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش"، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد، إلى جانب الحارس الشاب سيد عطية.

من جهة أخرى، عقد باتريس كارتيرون جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، في حضور الجهاز المعاون.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في التدريبات من أجل تحقيق الانتصار على الترجي التونسي في بطولة إفريقيا، والحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على بطاقة الترشح للدور القادم.

وشرح كارتيرون خلال الجلسة بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية المقرر تطبيقها في مران اليوم.

وأخيرا، خاض لاعبو الفريق، فقرة من التدريبات الترفيهية بمباراة كرة يد، خلال المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى 6 فرق على أن يتم تسجيل الأهداف في نهاية كل هجمة بالرأس في المرمى الصغير، ثم أعقبه مران تمرير الكرة باليد والقدم، ثم حرص الفرنسي على تدريب اللاعبين على تمرير الكرة من لمسة واحدة في المساحات الضيقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة من مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك الترجي
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