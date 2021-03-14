قبل مزاملة مصطفى محمد.. بصمات لا تٌنسى لـ راداميل فالكاو

الأحد، 14 مارس 2021 - 14:17

كتب : FilGoal

فالكاو - كولومبيا - بولندا

بعد عودته من الإصابة، تزامل فالكاو مع مصطفى محمد أخيرا في جالاتا سراي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

راداميل فالكاو

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي
كولومبيا

تزامل استمر لدقائق قليلة، قبل أن يٌطرد مصطفى محمد.

وبعد إيقاف لمباراة واحدة، عاد مصطفى محمد لمزاملة فالكاوي أمام قيصري سبور.

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بعد المباراة، نشر مصطفى محمد صورة بجانب فالكاو المهاجم التاريخي لـ كولومبيا.

فالكاو سجل هدفا في اللقاء، فيما خرج مصطفى محمد مستبدلا.

وقبل مزاملة مصطفى محمد، لـ فالكاو مسيرة رائعة مليئة بالنجاحات.

تعرف على مسيرة أسطورة كولومبيا من هنا. (طالع التفاصيل)

راديمال فالكاو مصطفى محمد جالاتا سراي
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