فليك يوضح دور كلوزه في فوز بايرن على بريمن

الأحد، 14 مارس 2021 - 14:10

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

أوضح هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ دور مساعده ميروسلاف كلوزه في فوز الفريق على فيردر بريمن.

وانتصر بايرن ميونبخ على مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 3-1 في الدوري الألماني يوم السبت.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كان فوزًا مطمئنا وأكثر من مستحق وكان من الممكن أن يكون أكثر".

أخبار متعلقة
بيرلو للاعبيه: الموسم لم ينته بعد.. أمامنا 13 مباراة ونهائي حوار – ناثان فيليبس يحكي عن مغامرة مباراته الأولى بقميص ليفربول.. ونصائح فان دايك التي لا تنتهي آس: بايرن ميونيخ تقدم بعرض لضم ساؤول ذا أثليتك: الحكومة البريطانية تخطط لعودة الجماهير للمدرجات من خلال كأس الاتحاد الإنجليزي

وأضاف "نفذنا ما شرعنا في القيام به، ليكون لدينا وضعية جيدة على أرض الملعب ووضعنا الخصم تحت الضغط".

وتابع "أنا سعيد بشكل خاص لأننا أخذنا زمام المبادرة بضربة ركنية، لقد جاء ميروسلاف كلوزه وتوني تابالوفيتش بفكرة ما حول هذا الأمر. شكرًا مرة أخرى و تحياتي على هذا العمل".

كلوزه الهداف التاريخي لكأس العالم انضم للجهاز الفني لبايرن هذا الموسم.

وشدد فليك "بالطبع أزعجني الهدف التي سكن مرمانا، لكن خط الدفاع والفريق بأكمله قدم أداءً جيدًا للغاية في الحالة الدفاعية، وبالكاد سمحنا لهم بأي فرص".

وأتم "أشعر بالرضا عن النتيجة، تحياتي للفريق".

وتناوب على تسجيل أهداف بايرن ميونيخ كل من، ليون جوريتزكا وسيرجي جنابري وروبرت ليفاندوفيسكي في الدقائق 23 و35 و67 على الترتيب.

وسجل نيكلاس فولكورج هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 86.

بهذا الانتصار عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني برصيد 58 نقطة، بفارق 5 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة وله مباراة مؤجلة.

هدف ليفاندوفسكي الثالث كان سببا في أن يواصل تحطيمه للأرقام القياسية في الدوري الألماني.

ووصل ليفاندوفسكي لهدفه رقم 268 في الدوري الألماني ليصبح ثان أفضل هداف في تاريخ الدوري.

وتمكن ليفاندوفسكي من معادلة أهداف كلاوس فيشير هداف شالكة وكولن السابق.

وسجل النجم البولندي 74 هدفا مع بروسيا دورتموند و194 هدفا مع بايرن ميونيخ.

ويحتاج ليفاندوفسكي لتسجيل 98 هدفا ليكون الهداف التاريخي للدوري الألماني.

إذ يحتل جيرد مولر هداف بايرن ميونيخ السابق القائمة برصيد 365 هدفا.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد شتوتجارت في الجولة المقبلة.

بايرن ميونيخ ميروسلاف كلوزة فيردر بريمن
نرشح لكم
أخر الأخبار
كومان: من الجنون احتساب ركلة جزاء ويسكا.. وميسي الأهم في تاريخ برشلونة 6 ساعة | الدوري الإسباني
المريخ يشكو سيمبا بسبب "المعاملة السيئة".. وحضور 200 مشجع للمباراة 6 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ماركا: هازارد قد يخضع لجراحة جديدة في الكاحل "المتسبب بكل الإصابات" 7 ساعة | الدوري الإسباني
جوتا: الحياة أهم من كرة القدم.. أتمنى التعافي لـ باتريشيو 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب ولفرهامبتون: روي باتريشيو استعاد وعيه 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يستعيد انتصاراته في الدوري.. هدف جوتا يهزم ولفرهامبتون 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
في ليلة تاريخية لـ ميسي.. برشلونة يدهس ويسكا ويزلزل صدارة أتليتكو 8 ساعة | الدوري الإسباني
فرج عامر لـ في الجول: هذه أفة الحكام في مصر وإفريقيا.. وأتمنى زيادة الاستثمار الرياضي 8 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك