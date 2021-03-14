فليك يوضح دور كلوزه في فوز بايرن على بريمن

أوضح هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ دور مساعده ميروسلاف كلوزه في فوز الفريق على فيردر بريمن.

وانتصر بايرن ميونبخ على مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 3-1 في الدوري الألماني يوم السبت.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كان فوزًا مطمئنا وأكثر من مستحق وكان من الممكن أن يكون أكثر".

وأضاف "نفذنا ما شرعنا في القيام به، ليكون لدينا وضعية جيدة على أرض الملعب ووضعنا الخصم تحت الضغط".

وتابع "أنا سعيد بشكل خاص لأننا أخذنا زمام المبادرة بضربة ركنية، لقد جاء ميروسلاف كلوزه وتوني تابالوفيتش بفكرة ما حول هذا الأمر. شكرًا مرة أخرى و تحياتي على هذا العمل".

كلوزه الهداف التاريخي لكأس العالم انضم للجهاز الفني لبايرن هذا الموسم.

وشدد فليك "بالطبع أزعجني الهدف التي سكن مرمانا، لكن خط الدفاع والفريق بأكمله قدم أداءً جيدًا للغاية في الحالة الدفاعية، وبالكاد سمحنا لهم بأي فرص".

وأتم "أشعر بالرضا عن النتيجة، تحياتي للفريق".

وتناوب على تسجيل أهداف بايرن ميونيخ كل من، ليون جوريتزكا وسيرجي جنابري وروبرت ليفاندوفيسكي في الدقائق 23 و35 و67 على الترتيب.

وسجل نيكلاس فولكورج هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 86.

بهذا الانتصار عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني برصيد 58 نقطة، بفارق 5 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة وله مباراة مؤجلة.

هدف ليفاندوفسكي الثالث كان سببا في أن يواصل تحطيمه للأرقام القياسية في الدوري الألماني.

ووصل ليفاندوفسكي لهدفه رقم 268 في الدوري الألماني ليصبح ثان أفضل هداف في تاريخ الدوري.

وتمكن ليفاندوفسكي من معادلة أهداف كلاوس فيشير هداف شالكة وكولن السابق.

وسجل النجم البولندي 74 هدفا مع بروسيا دورتموند و194 هدفا مع بايرن ميونيخ.

ويحتاج ليفاندوفسكي لتسجيل 98 هدفا ليكون الهداف التاريخي للدوري الألماني.

إذ يحتل جيرد مولر هداف بايرن ميونيخ السابق القائمة برصيد 365 هدفا.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد شتوتجارت في الجولة المقبلة.