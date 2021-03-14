ذا أثليتك: الحكومة البريطانية تخطط لعودة الجماهير للمدرجات من خلال كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد، 14 مارس 2021 - 12:19

كتب : FilGoal

كأس الاتحاد الإنجليزي

تستعد الحكومة البريطانية لاختبار إمكانية عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى من خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي قد يشهد استضافة عدد كبير من الجماهير. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وسيقام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على استاد ويمبلي يوم 15 مايو المقبل، والحدث جزء من سلسلة أحداث تسعى الحكومة البريطانية لاختبار حضور الجماهير من خلالها.

ولم تتخذ الحكومة البريطانية قرارا بعد بشأن عدد الجماهير الذين سيحضرون.

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ووفقا لتوجيهات الحكومة البريطانية حاليا فالآمال منعقدة على استضافة 10 آلاف مشجع أو ربع مساحة الاستاد بالكامل، أيهما أصغر بين الرقمين، بداية من يوم 17 مايو.

وكان ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد قال في وقت سابق إنه يأمل في أن تقام آخر جولتين من الموسم الجاري للمسابقة بحضور جماهيري يصل إلى 10 آلاف مشجع.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد أوضحت في تقرير سابق أن نادي وست هام يونايتد يستعد للترحيب بـ10 آلاف مشجع من حملة التذاكر الموسمية خلال مباراته الأخيرة في الموسم ضد ساوثامبتون.

في إنجلترا كأس الاتحاد الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز
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